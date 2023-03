Assaltano e 'sradicano' il bancomat ma i Carabinieri li mettono in fuga

Erano riusciti ad entrare all'interno della filiale forzando la porta laterale e a smantellare letteralmente il bancomat, fino a trscinarlo all'esterno. Ma il loro piano è fallito per l'arrivo dei Carabinieri che li ha messi in fuga. Un intervento che ha permesso di recuperare tutta la refurtiva, di fatto i contanti all'interno ella cassa automatica abbandonata sul marciapiede antistante l'istituto di credito. Furto sventato questa notte, poco dopo le ore 3 in via Morane, alla filiale Unicredit, al quale ha fatto seguito l'inseguimento dei ladri, andato a vuoto a seguito dell'incidente, senza gravi conseguenze, che ha coinvolto la pattuglia.

Ricerche ora estese anche fuori provincia. Sul luogo del furto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena e del Nucleo Investigativo Carabinieri di Modena, che hanno proceduto al sopralluogo e agli accertamenti tecnico-scientifici.