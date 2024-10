Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Infatti, ogni anno le pazienti affette da patologie in questo ambito sono in aumento e l’attenzione da parte dell’Unità Operativa Complessa di Ginecologia ed Ostetricia del Policlinico di Modena è non solo rivolta alla sorveglianza dell’endometrio (la mucosa dell’utero) e delle ovaie ma soprattutto di primaria importanza ai fini della prevenzione.L’attività, promossa da Modena Aiutiamoci e condotta insieme al Policlinico stesso ed al Reparto di Ginecologia rappresentato dal suo Primario, il professor Antonio La Marca, sta riscuotendo un sostegno importante da parte della cittadinanza modenese, ma affinché il nuovo ecografo possa essere acquistato, occorre l’impegno di ognuno di noi. Per fare questo, si possono acquistare i biglietti della lotteria, il cui prezzo è fissato a 5 euro ognuno e sono peraltro disponibili in moltissime attività commerciali di Modena.Per informazioni, prenotazioni e acquisto biglietti, potete scrivere a segreteria@modenaiutiamoci.it oppure inviare un whatsapp a Sheila Chiusolo (335 7017790) o Sofia Malagoli (338 2640322)