Giovani nei guai per spaccio: un arresto e tre denunce a Modena

Dopo gli arresti le denunce dei giorni scorsi, anche ieri sera i Carabinieri della Stazione di Modena Principale e del Nucleo Operativo e Radiomobile, durante i servizi effettuati nelle piazze cittadine per la prevenzione e contrasto della diffusione delle droghe tra i giovani, hanno tratto in arresto un 22enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato due giovanissimi per lo stesso reato.

L’uomo è stato notato dai militari durante il servizio effettuato nei pressi del parco Novi Sad. I Carabinieri della Stazione di Modena lo hanno sorpreso in flagranza di spaccio di sostanze stupefacenti. Nelle tasche, il giovane aveva dosi per complessivi 14 grammi di hashish. La persona, al momento dell’intervento ha fornito ai militari anche delle false indicazioni sull’identità personale, successivamente accertate dai Carabinieri, che hanno proceduto anche per il reato di false generalità.Questa mattina, il 22enne è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

A poca distanza di tempo, altri due ragazzi sono stati fermati dal Nucleo Operativo e Radiomobile nei pressi del Parco della Resistenza. I due giovanissimi, alla vista dei Carabinieri, hanno tentato di darsi alla fuga a piedi venendo raggiunti dopo breve inseguimento. Uno dei due ha anche opposto resistenza alle operazioni di controllo spintonando e colpendo i militari. Entrambi avevano un coltello a serramanico e uno dei due giovanissimi era in possesso di 7 grammi di hashish e bilancino di precisione. Uno è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, uno per resistenza a pubblico ufficiale ed entrambi per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Tale controllo è stato preceduto da un intervento effettuato nel tardo pomeriggio, sempre nei pressi del Parco Novisad, dove un giovane era stato fermato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile con 17 grammi di hashish e 2,5 di cocaina.