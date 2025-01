Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Proporre ai “Neet”, i giovani che non studiano e non lavorano, un’occasione per “riaccendere” la visione del proprio futuro offrendo loro l’opportunità di attività formative ed esperienziali per mettersi in gioco in campi nuovi e mai sperimentati. È questo l’obiettivo di “Fuori Radar”, il progetto del Comune di Modena in collaborazione con un ampio partenariato di associazioni le cui attività sono in fase di avvio e proseguiranno fino a giugno.

Insieme a ForModena, Artisti Drama, le cooperative sociali La Porta Bella, Aliante e Caleidos, il Club TreEmme, Nuova Cerform, Stars & Cows Società Benefit, Civibox, Centro servizi per il volontariato, il Comune ha voluto creare un “ecosistema collaborativo” con i giovani stessi, educatori, formatori, tutor, mentori, youth worker, associazioni, agenzie per il lavoro, imprese, scuole, istituzioni per realizzare progetti diversi che possano offrire a ragazzi e ragazze una motivazione per intraprendere o riprendere percorsi di studio o di ricerca attiva del lavoro, e per migliorare l’autostima, la consapevolezza di sé e la fiducia nei propri mezzi oltre ad aumentare il loro benessere psicologico. Le attività sono aperte anche a ragazzi e ragazze che studiano ma che stanno vivendo momenti di difficoltà nel percorso scolastico, con l’obiettivo di prevenire la dispersione.

Nell’ambito del progetto vengono proposti un laboratorio di ripresa, videoditing e social media (a cura di Aliante); un’attività di mediazione linguistica per il conseguimento della patente di guida (a cura di Caleidos); corsi per lo sviluppo di competenze digitali, dalla comunicazione sui social media alla grafica alla progettazione di esperienze immersive con Civibox; corsi per lo sviluppo di competenze attraverso il gioco con il Club Tre Emme; percorsi personalizzati di volontariato (Centro servizi volontariato); laboratori creativi con Drama Teatro; corsi su vari temi, come teatro e public speaking, fumetto, web reputation e anche cucina con ForModena; attività ludico-creative nei centri di aggregazione con La Porta Bella; workshop motivazionali e sessioni individuali di orientamento professionale (a cura di Nuova Cerform); laboratori per imparare a scrivere un curriculum vitae, per affrontare un colloquio di selezione e gestire Linkedin (a cura di Stars & cows). Tutte le informazioni e le istruzioni per partecipare si trovano sul sito dedicato (www.fuoriradarmodena.it) e sul sito dell’Informagiovani del Comune di Modena.Il progetto, che complessivamente ha un valore di 248 mila euro, è finanziato per 195 mila 500 euro dall’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e per 52 mila 500 euro dall’Amministrazione. Il Comune, insieme ai soggetti del territorio, ha infatti partecipato al bando pubblico di Anci “Link! Connettiamo i giovani al futuro per la presentazione di proposte progettuali di emersione e riattivazione dei giovani Neet”, volto ad attivare proposte progettuali e interventi attraverso il coinvolgimento diretto della popolazione nella fascia di età dai 14 ai 35 anni. L’iniziativa è cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio civile.Partiti i primi cinque dei 12 progetti del programma “Hub in polis”, promosso dal Comune di Modena con Arci Modena e Polisportiva San Faustino, e il sostegno di Fondazione di Modena. Le iniziative, che includono giochi di ruolo, laboratori artistici, narrativa, cucito e podcast, sono progettate per favorire la coesione sociale e lo sviluppo delle competenze dei giovani.Progetti Iniziali:'Up your polis' (inizio: 14 gennaio): Proposto dal gruppo informale Up your game!, con il supporto della Casa delle culture e Città&Scuola, invita ragazzi e ragazze a partecipare a giochi di ruolo e da tavolo per creare comunità.'Mappe di comunità' (inizio: 23 gennaio): Un laboratorio artistico per ragazzi organizzato dal gruppo Mondo Barrio, seguito da un itinerario urbano partecipativo.'We role': Narrativa e game design per adolescenti.'Punti in polis' (inizio: 26 gennaio): Workshop di cucito.'Redazione desiderio' (inizio: 25 gennaio): Produzione di podcast sui desideri giovanili nell’ambito del progetto regionale “Youngle”.Parallelamente, il progetto “Fuori radar”, guidato dal settore Politiche giovanili del Comune di Modena, è stato avviato a gennaio per supportare i Neet, giovani che non studiano e non lavorano, offrendo opportunità formative ed educative. L’obiettivo comune è coinvolgere i giovani nella comunità locale attraverso progetti sostenibili e inclusivi.