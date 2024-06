Gli appuntamenti del fine settimana a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ogni weekend vengono riproposte visite guidate su prenotazione che consentono di entrare in aree del Duomo patrimonio Unesco normalmente non accessibili. Leggi l'articolo di approfondimentoSabato e domenica l'iniziativa dedicata al cibo di strada preparato e distribuito dai particolari furgoncini152° Fiera di San Giovanni: dal 21 al 24 giugno a Spilamberto. Sabato 22 giugno, dalle 16 mercato ambulante e tanta musicaMusei e monumenti aperti e visitabili. Il programma dettagliato su www.fierasangiovanni.it.Per tutto il fine settimana il centro della Bassa immerso nella sua dimensione storica, con feste, rievocazioni, iniziative di piazza, allestimento taverne con cucina storica. Leggi qui i l programmaIl simposio internazionale di scultura alla ventesima edizione

Per tutto il fine settimana, con il clou domenica. Leggi l'articolo di approfondimento



MARANELLO: Offline Festival, tre giorni di musica e benessere nella natura

Da venerdì 21 a domenica 23 giugno il festival etico e green dell’associazione Yawp, tra concerti, dj set e yoga, dalle lezioni di “cucina vegetale che spacca” all’incontro con Sarafine, vincitrice di X Factor 2023

Tre giorni di musica, incontri e riflessioni a contatto con la natura: da venerdì 21 a domenica 23 giugno al Parco Ferrari di Maranello è in programma la seconda edizione di Offline Connessioni nel Parco, il festival organizzato dall’Associazione Yawp Passioni in movimento in collaborazione con Moninga e con il patrocinio del Comune di Maranello. Un festival che trasforma per tre giorni il Parco Ferrari di Maranello in un’occasione di connessione profonda con la natura, con sé stessi e con l’altro, con gli stili di vita etici, e sostenibili





SOLIERA: lo show comico musicale di Carlo Amleto

Sabato 22 giugno alle 21.30 in piazza Lusvardi a ingresso gratuito

Molti lo conoscono già per le sue partecipazioni in tv e sulle piattaforme (Bar Stella, Lol Talent Show e Zelig) e per i tormentoni che dilagano nei social, ma la stella di Carlo Amleto è in fase di ascesa. Sabato 22 giugno alle 21.30 il comico e musicista siciliano sarà in piazza Lusvardi alla Fiera di Soliera con il suo primo spettacolo: “Scherzo n°1 opera prima”. Il titolo è preso in prestito dalla musica classica. Il termine “Scherzo” nella terminologia musicale indica un componimento, di solito non molto ampio, d’indole vivace e fantasiosa.



CARPI Al via le Sagre nelle parrocchie

Inizia la ricca stagione delle Sagre estive organizzate dalle parrocchie della Diocesi di Carpi.



San Giuseppe Artigiano - Carpi

Sagra di San Giuseppe

19 giugno-30 giugno

Tra gli eventi di questo fine settimana nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano, sabato 22 giugno, alle 17 mostra d’auto presso il sagrato della chiesa; alle 20 apertura del ristorante; alle 21.30 serata di animazione musicale con le percussioni diretta da Luca Torreggiani. Domenica 23, alle 11 Santa Messa in memoria di due indimenticati parroci, don Lino Galavotti e don Nardino Burzacchini; alle 20 apertura del ristorante; alle 21.30 Fuoco di bivacco con gli scout del gruppo Agesci Carpi 3. Una novità dell’edizione 2024 sarà venerdì 28 giugno, dalle 19.30 la Cena tipica salentina (solo su prenotazione al 370 3784027) seguita da danze e canti pugliesi con il gruppo Sud In Canto.



Sant’Agata Cibeno - Carpi

42ª Sagra in onore di Maria Madre di Dio. Presso la parrocchia di Sant’Agata Cibeno in questo fine settimana, venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno, dalle 19.30 sarà aperto il ristorante.

Venerdì 21 e sabato 22, dalle 20.30 “Riverfest” pub birreria, birre, drink e stuzzicherie e ogni sera musica dal vivo e dj set.

Domenica 23, la comunità parrocchiale pregherà in particolare per gli anziani e gli ammalati: durante le Sante Messe delle 8.30 e delle 10, in onore di Maria Santissima “salute degli infermi”, sarà amministrato il sacramento dell’Unzione degli Infermi

Sempre domenica 23, alle 21.30 spettacolo musicale “W Il Pulcino d’Oro. 25 anni (e non sentirli) di successi”.



