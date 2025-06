Gli appuntamenti di sabato e domenica in città

Un fine settimana di appuntamenti a Modena e provincia. Dopo avere elencato i principali fuori Modena, di seguito quelli organizzati in città e che si vanno ad aggiungere alle mostre in corso.Ore 19 – Giardini Ducali Si parte con il coloratissimo “Bubble Party”, un evento pensato per grandi e piccoli, dove le bolle di sapone diventano protagoniste di un’atmosfera magica. A seguire, musica live e djset per iniziare la serata con il piede giusto.Ore 20 – Piazza Pomposa Torna il Pomposa Summer Village con CantiaMO, la serata karaoke aperta a tutti. Un’occasione per divertirsi cantando insieme sotto le stelle, tra amici e nuove conoscenze.Ore 21 – Piazza Roma Per gli amanti della musica d’autore, appuntamento con Willie Peyote e il suo concerto nell’ambito della rassegna Notti Ducali. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne, Ticketmaster e Vivaticket.Ore 21:30 – Giardini Ducali La notte continua con Copacabana_25 djset, per chi ha voglia di ballare e lasciarsi trasportare dal ritmo.Ore 21:45 – Super Cinema Estivo, Piazza Panini (Parco della Creatività) In programma “Diamanti” di Ferzan Özpetek (Italia, 2024 – 135’), un film drammatico e sentimentale che ha conquistato il Premio David dello Spettatore ai David di Donatello 2025.Un appuntamento imperdibile per gli amanti del grande cinema.– Tra teatro e cinema sotto le foglieOre 19 – Piazza Pomposa Il Pomposa Summer Village propone lo spettacolo di marionette “Pu-Pazzi d’amore” della compagnia All’inCirco Teatro. Un momento poetico e divertente per tutta la famiglia.Ore 21:45 – Super Cinema Estivo, Piazza Panini (Parco della Creatività) Chiude il weekend la proiezione di “Sotto le foglie” di François Ozon (Francia, 2024 – 102’), un dramma intenso e raffinato, perfetto per una serata di cinema all’aperto.