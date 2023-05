Gomme tagliate a Roberto ‘RedSox’, il tassista che combatte contro i colleghi 'no pos'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Al fianco del tassista Roberto Mantovani si è schierato anche il Pd di Bologna. 'Tutta la mia vicinanza e solidarietà a Roberto Mantovani che negli scorsi giorni ha subito intimidazioni ed insulti per il proprio lavoro e che oggi ha trovato le gomme della propria macchina tagliate.Ancora una volta si è dimostrato una persona perbene e coraggiosa, con il suo servizio taxi trasparente e nelle regole Si Pos. Il suo è un vero servizio per i cittadini e le cittadine di Bologna. Nessuno dovrebbe essere vittima di violenza per il proprio lavoro e determinati episodi non possono essere taciuti', ha dichiarato in una nota la Segretaria della Federazione democratica bolognese Federica Mazzoni.Dall’1 maggio Roberto Mantovani ha infatti deciso di iniziare un’operazione trasparenza annunciando, qualche giorno prima, con queste parole la sua decisione sui social: “Proprio oggi, 25 aprile, annuncio la mia battaglia e dura resistenza contro una fetta della mia categoria/corporazione. Lotto contro quel lembo marcio e fascista, egoista e NoPos, diffamatorio e razzista che mi circonda, che mi attacca e mi isola sempre di più', ha scritto su Twitter.Un’iniziativa, quella di pubblicare i dati suoi propri guadagni, che ha generato il plauso di molti utenti, ma che ha fatto storcere il naso a tanti colleghi. 'Dalla follia dei gruppi privati Facebook dei tassisti: mi accusano di essere responsabile delle prossime rapine perché rivelo ai rapinatori che abbiamo tanti soldi – ha scritto Mantonavani sui social il 5 maggio -. Siamo al ridicolo. Proprio io che dimostro che si può incassare il più possibile col pos e sempre meno contanti”.