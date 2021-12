Green Pass di un altro per salire sul treno: denunciato

Ha tentato di salire sul treno, in stazione, a Modena, mostrando al controllo un green pass appartenente ad un altra persona, connazionale. Ma la sostituzione di persona, che costituisce reato, è emersa nel momento in cui gli agenti della Polizia Ferroviaria, gli hanno chiesto i documenti per il riscontro diretto. L'uomo, un 28enne straniero, ha affermato di non averli e così il controllo è stato approondito. Attraverso le banche dati è emerso che il nome dell'uomo era altro da quello che appariva sul certificato verde corrispondente ad un connazionale di 19 anni. Il 28enne, una volta compiutamente identificato, è stato denunciato per sostituzione di persona.