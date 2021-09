Green Pass, Meloni: 'Misura insensata. Fdi continuerà a combatterla'

«Il green pass così come voluto dal Governo Draghi è una misura economicida e che non serve a combattere il contagio. Fratelli d’Italia lo ha sostenuto fin dall’inizio e con coerenza abbiamo formalizzato questa posizione negli emendamenti all’ultimo dl Covid discussi oggi alla Camera. Il no del Pd e del M5S non stupisce ma siamo felici che nella maggioranza ci sia chi abbia condivido le proposte di FdI. Noi continueremo su questa strada e a batterci contro questa misura insensata». Lo afferma in una nota il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Ovvio il riferimento alla Lega che ieri in Commissione ha votato contro il passaporto sanitario.