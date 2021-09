La Lega vota contro il Green Pass. E Salvini chiede tamponi gratis

Giornata decisiva per il futuro del mantenimento del Green Pass in Italia. Oggi pomeriggio, a Montecitorio, la maggioranza di governo si è divisa in commissione Affari sociali. La Lega al governo ha votato insieme all'opposizione di Fratelli d’Italia per sopprimere il green pass. La richiesta non passa ma il segno politico è determinante.'Votazione in commissione sanità sulla soppressione green pass in toto - scrive Borghi -. Ho ricordato le risoluzioni di Consiglio d'Europa e Commissione UE. Niente. Votato a favore della soppressione del green pass Lega, FdI e ex M5S. Contrari tutti gli altri'.E in serata Matteo Salvini rilancia: 'Se lo Stato impone il Green Pass per lavorare, viaggiare, studiare, fare sport, volontariato e cultura, deve anche garantire tamponi, rapidi e gratuiti, per tutti. Sono certificati, funzionano, costano poco e possono essere usati da tutti, come in altri Paesi stranieri'.