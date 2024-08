Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Grazie all’intervento dei tecnici, che si sono subito recati sul posto, è stato possibile limitare le conseguenze della perdita d’acqua. Per procedere all’intervento di riparazione in tarda mattinata è stato necessario sospendere il servizio alle utenze della zona. L’interruzione dell’erogazione dell’acqua si protrarrà fino alla riparazione completa del guasto. I lavori dovrebbero terminare in giornata.Attualmente la strada è stata chiusa, in accordo con l’amministrazione comunale, nel tratto compreso tra via Gaddi e via Serafini, in direzione periferia (foto tratto segnato in rosso). Chiusa anche via San Faustino all'incrocio con via Cesalpino, in direzione via Giardini. Sul posto sono presenti due pattuglie della Polizia locale per gestire le deviazioni del traffico veicolare.I tecnici del Gruppo Hera garantiscono il massimo impegno per contenere i tempi dei lavori. In caso di urgenza è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.