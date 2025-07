Guida con patente scaduta auto posta sotto sequestro: denunciato

Un controllo di routine si è trasformato in una denuncia penale nella mattinata di ieri, quando i Carabinieri della Stazione di Guiglia hanno fermato un’autovettura di grossa cilindrata con targa bulgara, condotta da un cittadino italiano domiciliato a Zocca.



L’uomo, un 51enne originario di Bologna, è subito apparso in difetto: gli accertamenti hanno rivelato che guidava con una patente scaduta da oltre dieci anni. Ma le irregolarità non si sono fermate lì. Il veicolo era già stato sottoposto a sequestro amministrativo nell’agosto 2024 dalla Polizia Locale di Bologna, in seguito a numerose infrazioni — tra cui la circolazione sul territorio nazionale con targa estera non conforme e il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e tossicologici previsti dagli articoli 186 e 187 del Codice della Strada.



Nel corso del controllo, i militari hanno inoltre riscontrato la violazione dei sigilli posti al momento del precedente sequestro, circostanza che ha fatto scattare una denuncia per il reato di “violazione di sigilli” ai sensi dell’articolo 349 del Codice Penale.



Il veicolo è stato nuovamente sequestrato e affidato a una depositeria giudiziaria autorizzata, in attesa delle operazioni di alienazione. Il caso solleva l’ennesimo interrogativo sul fenomeno della circolazione abusiva di veicoli stranieri e sulla necessità di controlli più incisivi per garantire la sicurezza sulle strade.