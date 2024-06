Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La patente nigeriana che ha presentato il 30enne di origine centroafricana, regolare sul territorio e residente da più di dieci anni in un comune della provincia modenese, però, sottoposta agli accertamenti tecnici è risultata essere falsa e ora per lui è scattata anche la denuncia per la contraffazione del documento (il riferimento è agli articoli 477 e 482 del Codice penale) e rischia così una reclusione da 4 a 24 mesi. La patente è stata sequestrata e la sanzione da oltre 5 mila euro rimane ovviamente a suo carico.