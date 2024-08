Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La guidatrice, una donna di 41 anni piacentina ma residente a Modena, era al volante di un’Audi A3, sequestrata dopo il risultato dell’etilometro, pari a 2,2 ovvero oltre quattro volte superiore al consentito (il limite è 0,5 grammi per litro).Oltre al sequestro del veicolo ed al ritiro della patente, le è stato contestato il reato di guida in stato di ebbrezza come definito dall’articolo 186 del Codice della strada.Sarà ora l’Autorità giudiziaria a decidere in quale misura applicare la sanzione penale ed eventuali sanzioni accessorie.