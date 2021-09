Moto e tatuaggi: Bastiglia per una sera capitale del rock

Per una sera Bastiglia è diventata capitale del rock. Centinaia i motociclisti e gli amanti dei tatuaggi che si sono incontrati oggi al ristorante Le Cardinal per la convention annuale organizzata dal club motociclisti Lowlanders Mc. Bikers e tatuatori italiani e da tutta Europa (Serbia e Bulgaria in particolare) si sono dati appuntamento nel noto ristorante per una serata all'insegna delle due ruote e dell'arte del tatuaggio. A fare da sottofondo la musica rock del gruppo che fa riferimento al club.