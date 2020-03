Ieri Matteo ha perso il nonno... E' per lui l'ultima dolcissima favola

COME NELLE FAVOLE...

C'era una volta, in un tempo sospeso tra ieri e domani, un nonnino di nome Alberto ricoverato in ospedale.

Il nonno Alberto era un eroe perché aveva vinto 87 medaglie, una per ogni suo anno di età.

Un virus di nome Corona (che di nobile non aveva nulla!) invase i polmoni del nonno.

Gli anticorpi lottavano disperatamente, ma la forza di Corona era enorme.

Un giorno, quando Alberto sembrava non avere più energie arrivò come per magia un supereroe di nome Gino Ossi, meglio conosciuto come Mister Ossigeno.

Mister Ossigeno attaccò il virus con un gas velenoso che soffocò Corona.

Così il nonno guarì.

MATTEO B.