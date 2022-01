Il 2022 inizia nel segno di Leonardo: è lui il primo nato a Modena

E’ modenese è il primo vagito della Provincia. Si chiama Leonardo ed è nato al Policlinico sette minuti dopo mezzanotte. Pesa 3 chili e 540 grammi. I genitori, Luca e Silvia risiedono a Modena. Si chiama Leonardo anche l’ultimo nato al Policlinico di Modena e in Provincia, nato alle 21, per 3 chili e 100 grammi. I genitori, Antonio e Camilla, risiedono a Pavullo ().L’ultimo parto a Carpi è arrivato all'ospedale Ramazzini di Carpi l'ultimo nato del 2021 è una bimba italiana di nome Anna dal peso di 3 chili, venuta alla luce alle 1.03. I genitori Serena e Stefano risiedono a Carpi. Il primo neonato del 2022 è un maschietto, Enea (), nato alle 9.29 di questa mattina (peso 2 chili e 860 grammi).Al punto nascita dell’Ospedale di Mirandola l’ultimo nato del 2021 è un maschietto, Victor, di 3 chili e 640 grammi: entrambi i genitori, Alina e Mihai, sono di nazionalità rumena e residenti a Mirandola.Nel Punto nascita dell'Ospedale di Sassuolo l'ultima nata del 2021 è una femminuccia di nome Valentina, venuta alla luce alle 11.59 del 31 dicembre (peso 2 chili e 950 grammi): la mamma Andrea Joilet è colombiana e il papà Lorenzo è italiano, entrambi residenti a Fiorano Modenese.La prima neonata del 2022 è la piccola Jannat (), nata alle 3.25 per un peso di 2 chili e 980 grammi: la mamma Bouchra e il papà Hassan sono entrambi di origini marocchine e residenti a Pievepelago.

