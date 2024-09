Il Colonnello Ceccarelli al Comando: 'I cittadini sono il nostro impulso'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un dato che confermerebbe ciò, è quello che indica come a parità di reati, sono aumentati gli arresti in flagranza di reato. Elemento altrettanto fondamentale, quest'ultimo, in termini di sicurezza percepita. 'Una denuncia che riceve risposta immediata e soluzione al reato rappresenta un segnale importantissimo, le nostre unità sono davvero in grado di pattugliare h24 tutto il territorio provinciale e la risposta che riusciamo a dare ai cittadini che chiedono aiuto è una gratificazione grande, così come lo è l'informazione che arriva loro delle nostre attività. Dallo scambio di informazioni avute con il Comandante Caterino è emerso quanto su questo territorio ci siano anche sindaci molto attivi'

Sindaci che il nuovo comandante incontrerà nei prossimi giorni e settimane.



Curriculum e formazione



Il Colonnello Lorenzo CECCARELLI, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 8 giugno 1972, coniugato e con due figli, ha intrapreso la carriera militare nel 1992, frequentando i corsi della Scuola Allievi Sottufficiali Carabinieri di Velletri e, a seguire, dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma.

Laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, ha frequentato il 39° Corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia in Roma.

È conoscitore della lingua inglese.

Nominato Ufficiale, nei gradi di Tenente e Capitano, è stato Comandante di Plotone e Comandante della 4^ Compagnia del 2° Battaglione Allievi della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso e Comandante delle Compagnie Carabinieri di Massafra (TA) e Civitavecchia (RM).

Ha preso parte, inoltre, alle missioni all’estero “MSU-KFOR” in Pristina (Kosovo), “MS-IRAQ” in Tallil (Iraq) e “MSU-SFOR” in Sarajevo (Bosnia-Erzegovina).

Da Ufficiale Superiore, con i gradi di Maggiore e Tenente Colonnello, ha ricoperto, nell’ambito del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in Roma, gli incarichi di Capo della 2^ e della 1^ Sezione dell’Ufficio Infrastrutture, di Capo della 2^ Sezione dell’Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo e Capo della 1^ Sezione dell’Ufficio Personale Ufficiali, incarico che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ha continuato a reggere con il grado di Colonnello.