Il Comune di Modena invita i bambini dai 4 anni a scoprire la lingua araba

A seguire, alle 18, si svolgerà un incontro, a ingresso libero, sulla promozione della lingua e dell'approccio interculturale, intitolato “Da che lingua vieni? Modena Città Interculturale dialoga con Adel Jabbar, Giusy Diquattro, Gianluca Gabrielli”, conduce Eleonora Costantini.Adel Jabbar, Giusy Diquattro, Gianluca Gabrielli sono autori del saggio “Paesaggi interculturali nella terra di mezzo. Esperienze per una società plurale” (Kanaga Edizioni, 2022) che presenteranno già nella mattinata di sabato 1 aprile alla Casa delle Culture di via Wiligelmo 80. La presentazione del volume, in programma alle ore 10.30, è occasione per un dialogo intorno al valore della lingua madre.Le iniziative si svolgono nell’ambito del programma Modena Città Interculturale, dopo la firma, avvenuta nei giorni scorsi, dell’Accordo e del Protocollo d’intesa per promozione della lingua, sottoscritto da Comune di Modena, Cpia 1, Arcidiocesi e associazioni di volontariato attive in città.