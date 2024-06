Il Comune rifà impianto elettrico e idrico ai nomadi di via Django: pronti 118.000 euro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo anni in cui era il comune a pagare le utenze di energia elettrica e acqua, l'Amministrazione è rimasta garante ma avviando un processo di responsabilizzazione e di obbligo rispetto alla contabilizzazione dell'energia elettrica a carico dei nuclei famigliari.

Problematiche rimasero per la contabilizzazione e il pagamento nella fornitura di acqua potabile.



Con una determinazione del 12 giugno il Comune, sulla base della delibera di Marzo, procede con la realizzazione dei lavori attraverso l'affidamento, senza gara, ad una ditta specializzata di Bologna per una spesa prevista di 118.000 euro così suddivisi



1) € 114.500,00 ; importo lavori a base d'appalto;

2) € 34.200,00 costi della manodopera, non soggetti a ribasso;

3) € 3.500,00: costi della sicurezza non soggetti a ribasso (oneri specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento del Piano di sicurezza Dlgs 81/2008)