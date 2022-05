Il GP di Modena con auto a pedali sabato e domenica a Fiorano

Parte da Fiorano Modenese la nona edizione del GP CON AUTO A PEDALI EMILIA- ROMAGNA, con una meravigliosa tappa in onore ai 50 anni della Pista di Fiorano e in concomitanza con il Motor Valley Fest. L’evento si terrà sabato 28 e domenica 29 maggio in Piazza S. D’Acquisto e tutte le informazioni per la partecipazione si possono trovare sul sito www.gpautoapedali.it.La manifestazione è stata organizzata da Ideas4U con la collaborazione di AICS c.p. Modena col suo Presidente Sandro Zoboli, col patrocinio della Regione Emilia - Romagna e col patrocinio e sostegno del Comune di Fiorano e del Comitato Maggio Fioranese. Main sponsor è la Azienda TOPJET di Fiorano Modenese, nata a Fiorano nel 1990 e presente oggi in cinquanta Paesi nel mondo.Saranno oltre duecento i piloti in gara, di età compresa tra i 3 e i 15 e si sfideranno in prove su tempo e divisi in batterie a seconda dell’età.Tante anche le bambine e ragazze in gara. In palio per tutti i classificati medaglie e per i vincitori delle finali anche un giro su una Ferrari vera grazie allo sponsor I LOVE MARANELLO, trofei e premi messi a disposizione dagli sponsor. “Le gare sono avvincenti più di un vero GP”, dice qualcuno, perché i partecipanti si mettono in gioco sfoderando abilità, arguzia e resistenza fisica. Ogni anno si disputa anche una finale tutta al “femminile” e parecchie famiglie partecipano a tutte le tappe. La successiva a Fiorano sarà quella di Cesenatico del 25 e 26 giugno, nella splendida cornice di Piazza Andrea Costa.L’evento è nato a Modena e la sua prima edizione è stata nel 2013 presso il Museo Enzo Ferrari. “La manifestazione si conferma un grande evento di marketing territoriale che promuove lo sport, la sostenibilità e l’inclusione. Ritengo anche importante che i Comuni della provincia ospitino iniziative di valore durante lo svolgimento di grandi eventi che hanno centralità nel capoluogo, in modo da rendere gli eventi diffusi e di indotto allargato. Ringrazio le Istituzioni i partner e i nostri sponsor che ci seguono da anni, BPER BANCA ha addirittura brandizzato una carta prepagata col nostro primo logo”, sottolinea Maja Argenziano, ideatrice e organizzatrice dell’evento insieme ad AICS c.p. Modena.“Abbiamo sostenuto con piacere questo evento, perché siamo una Azienda che mette in primo piano le persone, il capitale umano, consideriamo questa iniziativa una bella esperienza per i bambini e le bambine e ci teniamo a valorizzare il territorio in cui siamo nati e cresciuti come Azienda”, sottolinea l’imprenditore Daniele Caselli, uno dei soci della Azienda TOPJET di Fiorano, main sponsor della iniziativa.