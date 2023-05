Il Motor valley chiude con presenze in netto calo rispetto al 2022

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Comunque soddisfatto l'assessore regionale al turismo Andrea Corsini.'È stato emozionante vedere una delle gemme d’arte della Regione affollata per tutto il weekend di appassionati e semplici curiosi per la grande festa a cielo aperto della nostra Terra dei Motori. Con questa quinta edizione, che il maltempo ha solo parzialmente disturbato, il Motor Valley Fest si conferma come uno degli appuntamenti motoristici da non perdere, a fianco dei grandi eventi a due e quattro ruote ospitati nei nostri circuiti - afferma Corsini -. Esposizioni, mostre, parate, animazione, cibo tipico…tutto è stato realizzato grazie al grande lavoro di squadra le istituzioni, i brand a due e quattro ruote, i club di collezionisti e appassionati e le associazioni del territorio. Tanta offerta per i visitatori, ma anche un interessantissimo e fruttuoso dibattito sulla mobilità del futuro, che ha visto confrontarsi i grandi big della Motor Valley e apre interessanti prospettive, dando visibilità ai giovani con le loro start up'.