Un Duomo di Modena gremito ha preso parte oggi pomeriggio alla Messa officiata dal vescovo Erio Castellucci in suffragio di Papa Francesco. Nei primi banchi della chiesa il sindaco di Modena Mezzetti con la moglie, il vicesindaco Maletti e il consigliere regionale Pd Muzzarelli. Con loro l'assessore Venturelli, il presidente del Consiglio comunale Carpentieri e il capogruppo Pd Lenzini, insieme ai consiglieri di Fdi Negrini e di Forza Italia Giacobazzi. 'Con la morte di Papa Francesco oggi siamo tutti orfani perchè era un Papa vissuto come un padre - ha detto il vescovo nella sua omelia -. Papa Francesco è stato un pastore innamorato di Gesù e un esempio di speranza'. Il vescovo ha ricordato anche l'occasione nella quale ha potuto avere un lungo dialogo col pontefice. 'Gli chiesi come riuscisse sempre ad essere sereno e positivo anche davanti agli attacchi all'interno della chiesa - ha ricordato Castellucci -. E lui rispose che rispondeva con la preghiera e con l'abitudine a pregare per gli altri, da lì la richiesta agli altri di pregare per lui'.