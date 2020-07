'Immigrati covid positivi all'hotel Tiby: servirà presidio h24'

'Venuti a conoscenza dell’ipotesi che la città ospiterà nuovi migranti, anche positi al covid all’Hotel Tiby, ubicato a poco passi dalla Stazione autocorriere, esprimiamo seria preoccupazione, sia perché ciò provocherà un aumento della problematica sicurezza che Modena sta attraversando, sia perché se ciòaccadesse le forze di Polizia statali dovranno garatire il presidio in via Rainusso 24 ore su 24 e toglieranno ulteriori pattuglie al controllo del territorio'. Così in una nota il sindacato della polizia municipale di Modena Sulpl.'Ciò comporterà, inevitabilmente l’aumento delle chiamate di intervento che ricadranno sulla Polizia Locale, che ancora non ha raggiunto l’organico “promesso” da Muzzarelli durante la campagna elettorale dello scorso anno con un’innalzamento dei carichi di lavoro per gli agenti della Polizia Locale, distogliendoli dall’ordinario presidio della città - continua il Sulpl -. Siamo certi che l’amministrazione comunale, la Provincia, e anche la Regione Emilia Romagna, si oppongano all’arrivo di nuovi migranti all’hotel citato (che rammentiamo già ospita migranti) aggravando una situazione già precaria, che minerà ulteriormente la pazienza dei modenesi, in una regione che costantemente è tra le prime per contagi in Italia'.