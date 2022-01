In cerca di un panino viola la quarantena: denunciata

Una sanzione amministrativa ad una donna che ha violato l'obbligo del possesso del green pass sul bus e una denuncia alla Procura per un'altra donna in regime di quarantena che fermata dai Carabinieri alla guida della propria auto, si è giustificata affermando di avere violato la restrizione perché aveva voglia di mangiare un panino. Si aggiungono episodi particolari all'ormai lunga serie quotidiana dei risultati dei controlli sul rispetto delle misure cosiddette anti-covid sul territorio. Analoga denuncia - fanno sapere dal Comando provinciale di Modena - è stata comminata nei confronti di un giovane. Limitata ad una sanzione amministrativa la 'punizione' elevata invece dai militari nei confronti di una donna sopresa a viaggiare sull'autobus senza il green pass

