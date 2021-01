In Emilia-Romagna oggi 10.000 vaccini

Oggi, alle ore 22 , in Emilia-Romagna erano state vaccinate contro il Coronavirus 10.015 persone . Anche nel punto vaccinazioni provinciale presso l'ospedale di Baggiovara (in queste ore travolto dal caso dei vaccini ai parenti di operatori sanitari che ha portato anche all'ispezione dei Carabinieri), l'attività di somministrazione dei vaccini è continuata per tutta la giornata. Portando il numero totale dei vaccini somministrati, a livello regionale a 42.072, circa il 70% delle dosi consegnate al momento.

