In giro in monopattino e con eroina e cocaina: fermato ma libero

Circolava tranquillamente a bordo del suo monopattino elettrico lungo via Medaglie d'Oro, a Modena, in direzione stazione piccola, forse con l'intento di piazzare i 14 involucri contenenti eroina e cocaina che aveva nelle tasche. Alla vista dell'auto della Squadra Volante ha provato ad accellerare e a darsi alla fuga. Provando a liberardi di ciò che aveva nelle tasche. Un movimento che lo ha tradito. Insospettiti dal suo comportamento il 24 enne, di origine nigeriana, è stato raggiunto e bloccato. La perquisizione sul posto ha permesso di recuperare una busta di medicinali con all'interno i 14 involucri pronti per lo spaccio. Oltre a tre telefoni cellulari ed una sessantina di euro, probabile provento. Ma anche in questo caso, essendo la quantità di droga intorno ai tre grammi e non essendo stato bloccato in flagranza di spaccio l'uomo è stato denunciato in stato di libertà