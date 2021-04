In tasca 51 involucri di cocaina, crack ed eroina: arrestato

Il suo fare sospetto, mentre camminava, in via San Faustino, ha attirato l'attenzione di un'unità della Squadra Volante in servizio perlustrativo. Gli agenti decidono di controllare un 21enne, di origine nigeriana, risultato poi irregolare. Da una prima perquisizione emergono alcune confezioni di sostana stupefacente, confezionata in piccoli involucri. Di fatto dosi già pronte alla vendita. Cocaina e Crack. Si decide di procedere con una perquisizione più approfondita. Il soggetto viene portato in questura e qui emergono, nascosti negli indumenti, altre dosi. In tutto 51 involucri. Oltre a crack e cocaina 'classica' anche eroina. Pronta per lo spaccio. Che evidentemente l'uomo aveva già in parte iniziato, anche al momento del controllo. In tasca, oltre alla droga, l'uomo aveva 90 euro. Anche questi sequestrati come probabile provento di spaccio. A disposizione dell'autorità giudiziaria, il giudice ha disposto il carcere.In una giornata che avrebbe riservato altri arresti. Altri due, nei confronti di due uomini, un 45enne ed un 54enne, entrambi di origine georgiana, colti in flagranza di reato nell'area cortiliva di una palazzina di via Emilia Centro. Ad incastrarli la Squadra Volante, allertata intorno alle 22 da un residente che sentendo dei rumori e avendo scorto le sagome di due individui incappucciati che si erano introdotti nell'area cortiliva, aveva chiamato la Polizia. Nel timore che potessero accedere al vano scale e in appartamenti, il residente ha accesso la luce del vano scale, facendoli allontanare. Ma nel frattempo una pattuglia era già sul posto, garantendo il fermo dei due nell'area cortiliva e dei garage. Addosso avevano gli strumenti classici per furti e scassi. Indossavano guanti e avevano torccia, coltello ed un mazzo di chiavi con passepartout.