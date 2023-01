In tasca 52 dosi di cocaina e hashish: 22enne arrestato in zona Tempio

Nella notte durante un controllo antidroga dei Carabinieri. Sequestrati anche 1400 euro, provento di spaccio

Commercio concluso per un pusher di 22 anni, tra i diversi spacciatori impegnati quotidianamente a gestire la vendita al dettaglio, in strada, di sostanze stupefacenti in città



I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena lo hanno fermato nella notte, durante una serie di controlli nei pressi della Stazione Ferroviaria di Modena, in Viale Crispi, nella zona del Tempio e del Parco dei Giardini Ducali, al fine di prevenire e contrastare lo spaccio delle sostanze stupefacenti.



Nel corso del servizio, il 22enne notato con atteggiamento sospetto lungo il Viale Crispi, è stato controllato e trovato in possesso di 52 dosi di cocaina, una dose di hashish e 1400 Euro in contanti. Il giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Nel corso di altro servizio, espletato la sera precedente nella stessa zona un 33enne era stato trovato in possesso di un telefono cellulare risultato rubato a Bologna nello scorso mese di agosto. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per ricettazione.





