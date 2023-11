In via Boccaccio spunta un’area cani, residenti in rivolta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Costo 30.000 euro di cui 10.000 frutto del contributo della Cooperativa Conad Nord Ovest. Ad un tratto il cartello che conferma che quel cantiere e per l'area cani appare. Ciò viene vissuto come una beffa nella beffa soprattutto per alcuni residenti del comitato Villaggio Europa, oggi presenti al presidio di protesta dei residenti di via Boccaccio davanti all'area di cantiere. 'Conad, che ha negato quanto richiesto dai cittadini del Comitato Villaggio Europa, ovvero la realizzazione del parchetto vicino a quello degli orti promesso anche dal sindaco nell'ambito dei lavori di ampliamento del polo logistico, investe 10.000 euro qui' - afferma Chiara. 'Per accontentare pochi il Comune scontenterà tanti'. I motivi li spiega Monia, residente proprio in via Boccaccio.



'Viene di fatto creata una barriera su via Boccaccio, viene sottratta all'uso di tutti la maggior parte dell'area verde compreso quella piccola parte con alcuni alberi e panchine, utilizzate spesso dagli anziani della zona e che ora non lo saranno più perché usufruibili solo dagli utenti dell'area cani. L'adiacenza dell'area alla strada creerà dei problemi. Questo parco aveva bisogno di alberi e di illuminazione, non di un'area di sgambamento cani che prevedendo una porzione per cani piccoli e una per cani grandi sarà piccola sia per gli uni sia per gli altri. Ciò che infastidisce è che non ci è stato comunicato nulla e i cittadini non sono stati coinvolti. Ho chiamato l'assessore competente per evidenziare l'inappropriatezza di una struttura di questo tipo. Abbiamo saputo che l'area sarebbe stata richiesta da un gruppo di cittadini in aprile ma nessuno sapeva di questa richiesta e non siamo riusciti a sapere quanti la avrebbero chiesta. Mi è stato detto che l'assessore farà un sopralluogo per analizzare le questione. Nel frattempo noi le proposte le abbiamo' - conclude la residente. 'Bloccare il progetto in attesa di valutare altre soluzioni, compreso il suo spostamento'



La video notizia sotto