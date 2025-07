Inaugura il Modena store, via taglio presa d'assalto

Già un’ora prima dell’apertura ufficiale, una moltitudine di persone colorate di gialloblù ha invaso le vie del centro: tifosi, famiglie e curiosi hanno affollato la via dello store e le strade attigue, trasformando l’attesa in un vero e proprio evento nell’evento, creando in maniera del tutto spontanea e coinvolgente l’atmosfera delle grandi occasioni. Un autentico bagno di folla accolta con grande affetto e partecipazione dal presidente Carlo Rivetti.



Nell’attesa dell’apertura, prima il tecnico dei canarini Andrea Sottil poi una delegazione della Prima Squadra, si sono intrattenuti con i tifosi per foto e autografi: Pergreffi, Gerli, Pedro Mendes, Chichizola e Zampano hanno partecipato all’evento, per alimentare ancora di più l’entusiasmo e il senso di appartenenza ai colori gialloblù.



Tra il DJ set e l’apertura ufficiale dello store, il pubblico ha potuto scoprire in anteprima le nuove divise firmate New Balance: la maglia home, quella away e la third, tutte disponibili fin da subito all’interno del negozio.



Una serata che ha dimostrato ancora una volta quanto sia forte il legame tra il Modena FC e la città: un rapporto fatto di passione, condivisione e senso di appartenenza, che oggi trova nel nuovo Store un simbolo concreto e duraturo.