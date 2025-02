Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La scorsa notte un incendio è divampato all’interno di un appartamento in via Trapani, in località Paganine, nel comune di Modena. Le fiamme hanno coinvolto diverse stanze dell’abitazione, provocando danni ingenti.

Il tempestivo intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco della Centrale di Modena ha evitato che l’incendio si propagasse alle stanze attigue, limitando così più gravi conseguenze. Nonostante l’efficace opera di spegnimento, l’abitazione ha subito danni considerevoli a causa dell’azione termica del rogo, e risulta al momento non fruibile.

Le due inquiline dell’appartamento, lievemente intossicate dal fumo, sono state assistite dal personale sanitario, che le ha sottoposte alle cure necessarie. Fortunatamente il bilancio non registra vittime, ma solo danni materiali.