Influenza australiana, primi casi in Italia

L'esperto ricorda 'l'importanza della vaccinazione' e conferma le sue previsioni sull'Australiana e sul mix di patogeni che circoleranno con lei: 'Se la scorsa stagione abbiamo contato in Italia 14,5 milioni di casi di sindromi simil-influenzali, comprensivi cioè di influenza vera e propria, Covid, virus respiratorio sinciziale (Rsv) e altri virus 'cugini', quest'anno ci attendiamo gli stessi valori o un po' di più'. Circa 15 milioni di connazionali potrebbero sperimentare gli effetti dell'onda in arrivo.

Se l'azienda ospedaliero universitaria di 'Novara ha isolato un virus H1N1', già ben noto al nostro sistema immunitario, 'anche in Lombardia ci sono stati isolamenti sporadici ed è stato rilevato l'H3N2', riferisce il virologo. 'In Australia hanno circolato entrambi, sia H1N1 che H3N2, però ha prevalso quest'ultimo. Si tratta di una nuova variante più immunoevasiva, che quindi potrà dare più casi', ribadisce Pregliasco.



. Anche il consumo di pasti leggeri può essere d'aiuto e, in caso di necessità, il ricorso ad alcuni farmaci per contrastare i sintomi che caratterizzano la malattia; per trattare la febbre alta il principio attivo più utilizzato è il paracetamolo, negli adulti e anche nei bambini.È inoltre possibile ricorrere all'uso di antinfiammatori non steroidei (FANS), come ad esempio l'ibuprofene o il ketoprofene, utili pe, ecc. Alcuni antinfiammatori non steroidei, inoltre, sono efficaci anche nell'abbassare la febbre.