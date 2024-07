Infrazioni a codice della strada: nel 2024 il Comune incasserà più di 22 milioni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.



Una cifra che per legge deve essere scorporata per le diverse forme di infrazioni da cui è generata e ridotta per una parte equivalente al fondo per la compensazione dei crediti di dubbia esigibilità (ovvero quella quota che il Comune deve mettere a bilancio per compensare gli ammanchi nelle previsioni di entrata derivanti da coloro che le sanzioni non le pagheranno), per poi essere destinata a spese vincolate per legge.



Il 50% di ciò che rimane deve essere utilizzato in maniera vincolata dal Comune per materie attinenti alla sicurezza stradale o alle funzioni che in tale ambito svolge il personale di Polizia Locale (vedi sotto le ripartizione previste per legge).



Per il 2024 il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato quantificato dal Servizio finanze, in 9.171.247 euro pertanto il totale dei proventi al netto del Fondo ammonta ad 13.092.182 euro



E' su questa base che il Comune procede per determinare la ripartizione della destinazione della quota del 50% dei proventi suddetti di cui all’art. 208 (per euro 8.390.998,70), in applicazione delle norme di cui all'art. 208, commi 4, 5 e 5 bis, del Codice della Strada nonché la destinazione del 100% dei proventi dell’art. 142 CdS (per euro 4.701.183,60) nel rispetto delle specifiche destinazioni;



Ecco come la Giunta Comunale ha deciso di destinare le cifre da utilizzare in maniera vincolata per l'anno 2024 quanto segue:



a) 170.000 euro a titolo di contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo/Sirio da destinare al personale dipendente e dirigente;

b) 500.000 euro più i relativi contributi e Irap per un totale di € 669.500,00 da destinare al Fondo del trattamento accessorio del personale dipendente per finanziare il pagamento di istituti contrattuali quali il progetto denominato “Efficienza servizio notturno Polizia Locale”, il servizio di pronta reperibilità istituito da alcuni anni, l'indennità di turno legata all'estensione dei servizi 24 ore su 24, nonché l'indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del CCNL sottoscritto il 16/11/2022 e l'indennità di funzione di cui all'art. 97 del medesimo CCNL, istituti tutti rientranti nell'obiettivo sopra indicato;



Per quanto riguarda la destinazione di parte dei proventi derivanti da sanzioni ex art. 142 CdS (violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza):

- 50% destinate all’ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione);

- 50% destinate dall’ente accertatore per le seguenti finalità: a) interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti; b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale











Rissumendo, cosa prevede la legge sulla destinazione di parte dei proventi



I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta comunale, come segue:

a) per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%);

b) per il 25% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%);

c) per il restante 50% ai seguenti interventi: - manutenzione delle strade di proprietà dell'ente; - installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell’ente; - redazione dei piani urbani del traffico; - interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti); - corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado; - forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale; - interventi a favore della mobilità ciclistica; - assunzione di personale stagionale a progetto; - finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana copia informatica per consultazione e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni; - acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

Gianni Galeotti