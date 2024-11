'Intelligenza Artificiale, opportunità e limiti per le PMI'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'assemblea annuale di Confesercenti Modena, dopo il saluto del sindaco di Modena Massimo Mezzetti, ha affrontato il tema dell'Intelligenza Artificiale.L'incontro ha messo in luce le sfide e le opportunità che l'intelligenza artificiale può offrire grazie all'intervento del professor Paolo Benanti, presidente della Commissione AI per l'informazione e unico membro italiano del Comitato sull'AI delle Nazioni Unite, che ha analizzato come l'AI stia trasformando la nostra società e la necessità di non perdere di vista la dimensione umana ed etica, pur cogliendone le opportunità. E delle opportunità per le imprese, anche piccole e piccolissime, che offre l'intelligenza artificiale generativa ha parlato il dottor Gabriele Galli, Corporate Sales Specialist di Microsoft, che ha illustrato le soluzioni tecnologiche già disponibili per le PMI e come la loro adozione possa migliorarne la competitività.L'Assemblea è stata introdotta dal presidente provinciale Confesercenti Modena Mauro Rossi.

'Negli ultimi anni l'IA è diventata rapidamente il focus di dibattiti nazionali e internazionali, conquistando l'attenzione di noi tutti, spesso solo parzialmente consapevoli della portata di rischi e benefici che questa innovazione tecnologica può determinare. Occorre poi calare questi temi in ambito associativo, per le piccole e medie imprese, perché non possiamo rischiare che l'accelerazione tecnologica le lasci ai margini' - ha detto Rossi.

Gli interventi sono stati coordinati dal Direttore Provinciale Confesercenti Modena Marvj Rosselli che ha aggiunto: 'I potenziali rischi sociali, economici e ambientali di queste tecnologie impongono sicuramente l'adozione di regole etiche e normative, di cui l'AI Act Europeo e la recente legge italiana sulla Cybersicurezza sono primi esempi. Come Associazione, coniugare un corretto utilizzo di questo potente driver competitivo con l'intelligenza imprenditoriale, tutta umana, dei nostri imprenditori è la sfida che vorremmo vincere'.



Nella foto da sx: Marvj Rosselli, Massimo Mezzetti, Gabriele Galli, Paolo Benanti e Mauro Rossi