Ipermercati, la voce dei lavoratori: 'Vanno chiusi nel fine settimana, troppi assembramenti'

'Dopo diverse sollecitazioni ed una lettera alla direzione, il personale è riuscito ad ottenere, in questi giorni, le mascherine, ma il problema in ipermercati come questo è che è difficile, soprattutto quando non c'è la collaborazione dei clienti, mantenere le distanze minime. Purtroppo sembra non esserci ancora la piena consapevolezza della gravità della situazione e ogni giorno, soprattutto di mattina, dobbiamo convivere con numerosi anziani che non perdono l'abitudine di fare la spesa tutti i giorni. Persone che spesso ci chiedono anche aiuto. Supermercati ed ipermercati devono essere frequentati solo per la spesa necessaria, evitando concentrazioni, assembramenti e soprattutto che si trasformino, nel fine settimana, in quei centri di aggregazione che il decreto vieta. Non abbiamo avuto indicazione di chiudere o di isolare la parte non alimentare, che dovrebbe per decreto rimanere chiusa, e c'è il timore che domenica l'iper, che al suo interno ha anche punti di ristoro con posti a sedere e spazi in cui comprare per esempio un telefonino, si trasformi, come domenica scorsa, in un centro di aggregazione per le famiglie. Cosa grave e da evitare. Per questo oltre alla chiusura alle ore 18 nei giorni feriali, abbiamo proposto di chiudere il centro nel fine settimana'Dopo l'intervista con la segretaria provinciale della Filcams/CGIL di Modena Laura Petrillo il nostro breve viaggio tra i lavoratori in prima linea di supermercati ed ipermercati della provincia di Modena, arriva al centro commerciale Panorama di Carpi. Anche qui i negozi della galleria commerciale che non vendono generi di prima necessità o svolgono un servizio di pubblica utilità devono rimanere chiusi. Così non è per gli ipermercato interno alla gallerie commerciali che vende generi alimentari ma che contestualmente, da decreto, non dovrebbe vendere generi non alimentari, anche per non creare condizioni di concorrenza sleale rispetto ai negozi della galleria obbligati a rimanere chiusi.