Nel primo pomeriggio del 15 luglio scorso, la Squadra Volante era intervenuta in via Crespellani, in quanto un residente aveva segnalato un furto in atto su autovettura con forzatura di un finestrino. Giunti sul posto, gli agenti avevano individuato e fermato il 28enne, corrispondente alla descrizione fornita, il quale alla vista della Polizia aveva tentato invano di allontanarsi.L’uomo, noto alle Forze dell’Ordine, già destinatario di decreto di espulsione, è stato denunciato in quanto inottemperante all’ordine del Questore di allontanarsi dal territorio nazionale.