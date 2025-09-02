La scorsa notte, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno segnalato in stato di libertà un 33enne ghanese, irregolare sul territorio nazionale per le ipotesi di reato di ricettazione e soggiorno illegale nel territorio dello Stato Italiano.
Lo straniero, che stava percorrendo l’incrocio tra Via Francia e Strada Attiraglio alla guida di un motoveicolo, probabilmente dopo aver incrociato la pattuglia che stava perlustrando l’area, perdeva il controllo del mezzo ed andava ad impattare contro la recinzione di una casa.
Dopo il sinistro abbandonava il mezzo e si allontanava a piedi, venendo intercettato poco distante dai militari: sul corpo presentava ancora le ferite dovute all’impatto.
All’esito dell’identificazione, veniva sottoposto a perquisizione, che consentiva di rinvenire una dose di eroina e un paio di forbici ospedaliere.
Lo scooter è risultato essere oggetto di furto, consumato qualche giorno prima a Modena.
Il mezzo è stato restituito al proprietario.
Oltre alla denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena, il 33enne è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.
Irregolare sul territorio guida motorino rubato e si schianta contro una recinzione
Denunciato in stato di libertà un 33enne ghanese bloccato dai Carabinieri. Addosso aveva anche droga
La scorsa notte, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno segnalato in stato di libertà un 33enne ghanese, irregolare sul territorio nazionale per le ipotesi di reato di ricettazione e soggiorno illegale nel territorio dello Stato Italiano.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica
Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico
Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata
Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavanoArticoli Recenti
Assistenza di strada a tossicodipendenti: 408 mila euro per rinnovo contratto annuale alla coop Caleidos
Allerta meteo per temporali domani in Emilia Romagna
Chikungunya a Modena: disinfestazioni nella zona di via Siena
Ipsia “F.Corni”: al via, in anticipo, l'innovativo percorso professioni sanitarie - odontotecnico