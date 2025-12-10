La cucina italiana è patrimonio Unesco

Secondo l’UNESCO, la cucina italiana rappresenta una “miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie”, un modo per prendersi cura di sé e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici. La decisione premia la capacità della nostra gastronomia di rafforzare i legami intergenerazionali, promuovere l’inclusione sociale e trasmettere valori di sostenibilità e rispetto delle risorseHuffPost Italia+1.
Il plauso del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP: Alla notizia ha fatto eco la voce del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP, che ha espresso profonda soddisfazione per un traguardo che valorizza l’intero comparto agroalimentare italiano.
“Siamo certi che questo riconoscimento gioverà in modo decisivo a dare ancora più diffusione alla conoscenza delle nostre produzioni a Indicazione Geografica' - ha affermato Il presidente Cesare Mazzetti.
Mazzetti ha inoltre ricordato l’impegno del Consorzio, insieme ad altre realtà territoriali, nel sostenere la candidatura della “Tradizione del Balsamico tra socialità, arte del saper fare e cultura popolare di Modena e Reggio Emilia” come patrimonio immateriale UNESCO. Un percorso che testimonia il radicamento del balsamico nella vita quotidiana, nelle relazioni personali e persino nell’arte e nell’architettura locali.
Il ruolo delle Indicazioni GeograficheIl presidente ha sottolineato come il riconoscimento UNESCO premi non solo chef e massaie, ma anche agricoltori, trasformatori e produttori che custodiscono saperi antichi e pratiche sostenibili. In questo quadro, le produzioni a Indicazione Geografica rivestono un ruolo centrale: l’Aceto Balsamico di Modena IGP, con una produzione annua di quasi 100 milioni di litri e un export che supera il 90% verso oltre 130 Paesi, si conferma ambasciatore del Made in Italy nel mondo.
Mazzetti ha concluso: “La Cucina Italiana è servita: sarà sempre più un magnete per il turismo e un modello di benessere. Questo riconoscimento darà ulteriore slancio alla diffusione e al consumo dell’Aceto Balsamico di Modena, simbolo della nostra identità e della nostra cultura.”
Il riconoscimento UNESCO alla cucina italiana non celebra soltanto la ricchezza delle ricette, ma un modo di vivere e condividere il cibo che ha radici profonde e che continua a evolversi.