La cucina italiana è patrimonio Unesco

Il ruolo delle Indicazioni Geografiche

Il Comitato intergovernativo dell’UNESCO, riunito a Nuova Delhi il 10 dicembre 2025, ha deliberato all’unanimità l’iscrizione della Cucina Italiana nella lista dei patrimoni culturali immateriali dell’umanità. Si tratta della prima cucina nazionale al mondo a ricevere questo riconoscimento nella sua interezza, non limitandosi a singoli piatti o pratiche gastronomiche, ma valorizzando un sistema culturale e sociale che intreccia tradizioni culinarie, convivialità e identità collettiva.Secondo l’UNESCO, la cucina italiana rappresenta una “miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie”, un modo per prendersi cura di sé e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici. La decisione premia la capacità della nostra gastronomia di rafforzare i legami intergenerazionali, promuovere l’inclusione sociale e trasmettere valori di sostenibilità e rispetto delle risorseHuffPost Italia+1.Alla notizia ha fatto eco la voce del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP, che ha espresso profonda soddisfazione per un traguardo che valorizza l’intero comparto agroalimentare italiano.“Siamo certi che questo riconoscimento gioverà in modo decisivo a dare ancora più diffusione alla conoscenza delle nostre produzioni a Indicazione Geografica' - ha affermato Il presidente Cesare Mazzetti.'È una grande notizia per il nostro Paese, perché l’UNESCO riconosce uno dei valori più cari agli italiani, un aspetto culturale che ci distingue e ci accompagna fin dalla nascita.”Mazzetti ha inoltre ricordato l’impegno del Consorzio, insieme ad altre realtà territoriali, nel sostenere la candidatura della “Tradizione del Balsamico tra socialità, arte del saper fare e cultura popolare di Modena e Reggio Emilia” come patrimonio immateriale UNESCO. Un percorso che testimonia il radicamento del balsamico nella vita quotidiana, nelle relazioni personali e persino nell’arte e nell’architettura locali.Il presidente ha sottolineato come il riconoscimento UNESCO premi non solo chef e massaie, ma anche agricoltori, trasformatori e produttori che custodiscono saperi antichi e pratiche sostenibili. In questo quadro, le produzioni a Indicazione Geografica rivestono un ruolo centrale: l’Aceto Balsamico di Modena IGP, con una produzione annua di quasi 100 milioni di litri e un export che supera il 90% verso oltre 130 Paesi, si conferma ambasciatore del Made in Italy nel mondo.Mazzetti ha concluso: “La Cucina Italiana è servita: sarà sempre più un magnete per il turismo e un modello di benessere. Questo riconoscimento darà ulteriore slancio alla diffusione e al consumo dell’Aceto Balsamico di Modena, simbolo della nostra identità e della nostra cultura.”Il riconoscimento UNESCO alla cucina italiana non celebra soltanto la ricchezza delle ricette, ma un modo di vivere e condividere il cibo che ha radici profonde e che continua a evolversi.È un tributo alla capacità dell’Italia di trasformare la tavola in luogo di incontro, memoria e innovazione, e un incoraggiamento a preservare e diffondere nel mondo le eccellenze agroalimentari che ne sono il cuore pulsante.