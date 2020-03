La fiaba di Maria: '... E alla fine l’orso restò con l’arcobaleno'

Maria, 8 anni ha inviato a La Pressa una fiaba bellissima per descrivere questo momento difficile. Eccola.

C’era una volta un arcobaleno che era tutto colorato.

Un giorno l’arcobaleno si sedette vicino a un tronco di un albero ma non sapeva che sopra di lui c’era una pallina a forma di corona che gli voleva prendere i colori. Quando la pallina gli saltò addosso l’arcobaleno si spaventò e si accorse di non avere piu’ colori perchè la pallina glieli aveva rubati.

Mentre l’arcobaleno piangeva un gufo passò di lì e seguì la strana pallina facendoci una mappa. La pallina dopo un pò si fermò e si nascose dietro un albero per prendere ad un altro arcobaleno i suoi colori.

Il gufo così tornò indietro e vide l’arcobaleno piangere.

Così gli chiese perchè piangesse ed esso rispose che una pallina molto strana gli aveva rubato i colori, così il gufo che si chiamava Milo gli mostrò la mappa e la seguirono.

Arrivati all’albero dovi si era nascosta la pallina, essi li vide e quindi scappò ma il gufo e l’arcobaleno non sapevano dove era andata.

Ad un certo momento arrivarono un branco di orsi e di essi si impaurirono ma un orso si fermò e disse che non gli avrebbero fatto niente ma parlando e parlando con i due amici l’orso perse il branco e quando i suoi nuovi compagni glielo dissero l’orso non si preoccupò perchè aveva dei poteri magici che poteva vedere molto lontano e così non si sarebbe perso. Ma camminava molto lentamente.

Però fortunatamente anche il gufo aveva dei poteri magici, poteva diventare piu’ grande tipo una macchina. Così l’orso e l’arcobaleno montarono in groppa al gufo e volarono dalla pallina.

Appena arrivati l’orso urlò alla strana creatura e richiede all’arcobaleno i suoi colori.

Alla fine l’orso restò con l’arcobaleno e il gufo e felici di avere vinto cantarono insieme una canzone.

Maria, 8 anni