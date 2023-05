La Lambruscolonga più lunga di sempre

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Prima giornata con il tutto esaurito con centinaia di persone, tantissimi giovani, a percorrere le tappe tra le vie del centro storico che quest'anno vedono l'alternarsi anche di salotti letterari, e l’esposizione di 10 tele pittoriche del concorso Modena&Lambrusco.Cinque diversi percorsi: D’Annunzio, Caravaggio, Michelangelo, Dante e Boccaccio composti da tappe raggiungibili a piedi, in bicicletta o monopattini, e ad ogni tappa si potranno degustare il lambrusco prescelto per quel locale e uno stuzzichino abbinato ad hoc dagli chef per esaltarne il sapore.Per la prima volta dopo 18 edizioni, la Lambruscolonga proporrà anche una versione “Brunch” nella giornata di sabato 6 maggio, ovvero 2 percorsi studiati apposti per la tarda mattina e primo pomeriggio (dalle 12 alle 16) con piattini “gourmet” studiati appositamente dai migliori chef. Entrambi i percorsi inizieranno presso il Major Tom all’interno del Chiostro di San Paolo, dove contemporaneamente si svolge la prima giornata di Buk Festival, partner ufficiale della Lambruscolonga, dove tutti i partecipanti potranno assaporare le “Polpette in umido del Major Tom su ricetta di Daniele Reponi”.I LOCALIAd Maiora, Atipico, Balsamico e Cucina, Bar Molinari, Dalla Gianna, Iodio Puro, In Vino Veritas, La Cantinetta, Lambruscheria, Maison Livre, Major Tom, Maxela, Osteria Rossi, Osteria Santa Chiara, Sosta Emiliana, Tigellino Ducale, Trattoria Pomposa al Re gras, Vitto e Zooky Cafè.LE CANTINEEcco le rinomate cantine vinicole di Modena, Reggio e Mantova che parteciperanno a questa edizione proponendo i migliori Lambruschi rinomati in tutto il mondo: Gavioli Antica Cantina, Giacobazzi Vini, Cantina Gualtieri, Azienda Agricola Pezzuoli, Albinea Canali, Cantina di Quistello, Fondo Bozzole, Marchesi di Ravarino, Vitivinicola Rota, Cantina Settecani, Lebovitz, Cantina Cavicchioli, Ventiventi, Vitivinicola Fangareggi, Cantina Puianello e Cantina Della VoltaI BIGLIETTII ticket sono acquistabili online in prevendita sul nuovo sito www.lambruscolonga.it