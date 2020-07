La mamma è bloccata nell'ascensore: a 4 anni soccorsa dai carabinieri

Beatrice, 4 anni, gioca con le sue bambole, mentre la mamma controlla la sorellina più piccola che muove i primi passi. Succede in un parco di Carpi. E' ora di pranzo e le tre si dirigono verso casa, percorrendo qualche centinaio di metri. Beatrice sale le scale mentre le altre due salgono nell’ascensore. A causa di un gusto però mamma e bimba restano intrappolate nell’ascensore e allora Beatrice non trovandole decide di andarle a cercare. Esce dal condominio e si mette a camminare, ma finisce per perdere l'orentamento. La notano alcuni passanti che chiamano il 112. Arrivano due carabinieri e due agenti della polizia locale. Nel frattempo l’ascensore riparte e in Centrale operativa arriva la chiamata della madre disperata. I carabinieri così fanno salire Beatrice sull’auto di servizio e la riportano a casa. Non una lacrima. La mamma è lì che l’aspetta per abbracciarla.