La mappa dei contagi nel modenese, tre casi a Modena città

Gli 8 nuovi casi di coronavirus registrati oggi in provincia di Modena si trovano tutti in isolamento domiciliare.Un uomo di 85 anni di SerramazzoniUna donna di 88 anni di SolieraUn uomo di 92 anni di ModenaUn uomo di 81 anni di ModenaUna donna di 99 anni di Carpisi sono verificati in questi Comuni:Castelfranco 1Concordia 1Fiorano 1Maranello 1Modena 3Novi 1Si aggiungono, vale a dire senza più sintomi, e 98 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 2323 le persone guarite clinicamente, di cui 1866 con anche il doppio tampone negativo.