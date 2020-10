La Pressa di carta: speciale gratuito dedicato a convivenza col Covid

Torna La Pressa di carta con la settima uscita speciale cartacea dedicata alla convivenza col Covid. Scuola e lavoro al centro degli approfondimenti del giornale stampato per la prima volta in formato A4 e con carta patinata. Tanti spunti di approfondimento e di riflessione su una fase mai così complicata. Immancabile la pagina finale interamente dedicata alle vignette del nostro Paride Puglia.La Pressa di carta verrà distribuita gratuitamente nelle attività commerciali e nei punti di aggregazione di Modena e provincia. Il giornale è interamente scaricabile a questo link

