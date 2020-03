La visione dei bambini: Francesco guarda il virus da vicino

Ancora un disegno giunto in redazione de La Pressa raccogliendo il nostro appello a proporre ai figli e ai ragazzidi fare un disegno o scrivere un racconto su questo periodo difficile anche per i bambini costretti a non frequentare le lezioni a causa della emergenza coronavirus.Francesco F. di Modena, 5 anni. Francesco disegna il Virus da vicino, perchè anche le cose brutte è meglio guardarle in faccia. Fanno meno paura.