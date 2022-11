Folla per l'addio a Mauro Forghieri, c'è anche Arnoux

C'erano gli amidi di Magreta ed il sindaco di Formigine, il Comune dal quale l'Ingegner Forghieri non se ne era mai voluto andare, c'era l'Ing. Dallara, c'era Piero Ferrari, c'era lo storico ex pilota Ferrari René Arnoux che ai tempi di un altro grande, Jilles Villeneuve, lo ebbe al suo fianco, come meccanico. C'erano i meccanici con anedotti capaci di riportare al mito di Le Mans dove il genio di Forghieri era riuscito a spingere una vettura sull'orlo dei 400 all'ora. C'erano gli amici del club Ferrari che gli hanno tributato un omaggio fuori dalla chiesa ricordandolo come grande ingegnere e grande uomo. Uomo capaca di infondere e condividere passione, con discrezione e umanità. E c'era tanta gente comune, alla chiesa di San Pietro, a Modena, per l'addio a Mauro Forghieri. L'Ave Maria di Shubert ad accompagnare la cerimonia religiosa con il suono dell'enorme organo recentemente restaurato sulle note dell'Ave Maria di Schubert. Cerimonia semplice ma profonda, come lui era, per l'ultimo saluto a Mauro Forghieri. Salutato con un grande applauso tributato all'uscita della chiesa.Nel video alcune salienti immagini della cerimonia