Ladro recidivo arrestato dai Carabinieri: furti a Carpi e Modena

Era già stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Carpi il 5 agosto scorso. L'uomo, di 26 anni, era stato bloccato nei pressi di un negozio di abbigliamento dove aveva tentato di asportare indumenti per un valore di oltre 200 Euro, restituiti ai titolari del negozio. Per lui non si erano aperte le porte del carcere ed evidentemente ha pensato di riprovarci cambiando zona, e spostandosi a Modena. Senza successo. Giovedi pomeriggio l'uomo entra in un centro commerciale, fa un carico di vestiti per un valore poi calcolato di 253 euro. Il personale addetto alla vigilanza lo nota e allerta i Carabinieri. I militari della Compagnia di Modena poco dopo giungono sul posto, in tempo utile per bloccare l'uomo che tenta di uscire senza pagare. Il 26enne viene bloccato e nuovamente arrestato per lo stesso reato. Anche in questo caso merce recuperata e restituita. Per lui processo con rito direttissimo.Nell'attività di controllo e prevenzione sul territorio, svolta dai Carabinieri della Compagnia di Modena in città, nella notte tra giovedì e venerdì, sulla via Nonantolana è stato fermato, all'una della notte, un 43enne. L'uomo era alla guida, con fare incerto e potenzialmente pericoloso, della propria autovettura. Sottoposto a controllo con etilometro è risultato che stava guidando sotto l'effetto di alcol. Denunciato alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza, gli è stata applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida per la sospensione.