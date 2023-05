'Qui al Lambda la situazione precipita, ho denunciato pericoli e insicurezza e ora vogliono cacciarmi'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Infiltrazioni di acqua nelle parti comuni, che in occasione delle piogge arrivano fino ai sotterranei invadendo anche i locali contatori della luce, generando una situazione di pericolo per chiunque vi acceda. Ricorso massiccio, per tutto l'inverno, a bombole di gas per scaldarsi e per cucinare, appartamenti invasi dalla muffa, non coimbentati e carichi di umidità, perchè dotati solo di pompe di calore installate alcuni anni fa, insufficienti per scaldare gli stabili se non con consumi di energia elettrica insostenibili, capaci di assorbire un intero stipendio. Ma, soprattutto, la nuova esplosione dello spaccio, dei furti e della criminalità che ha portato al controllo di molte aree del comparto da quasi 100 mini appartamenti.

Questi solo alcuni elementi della condizioni di insicurezza e di pericolosità che in aprile avevamo riscontrato all'interno del residenziale Lambda, a Modena su segnalazione del custode.

Il Lambda, conosciuto a molti modenesi di vecchia data, è il comparto simbolo, negli anni '80, di un nuovo e più moderno concetto di abitare, sul modello dei residence, ma in quel caso di qualità elevata, grazie anche le sue dimensioni ridotte e più controllabili rispetto, per esempio, all'R-Nord. Una qualità che nel tempo è scemata, degradata negli anni '90 e 2000 da fenomeni di prostituzione gestita in quegli alloggi e, già e anche ai tempi, spaccio. La cronaca di quel tempo ne è testimone. Dal 2010 le cose parevano essere cambiate. In meglio. Anche grazie all'arrivo di Salah, di origine marocchina. Il nuovo custode, che 13 anni fa si è insediato nell'alloggio di servizio alla portineria H24, al piano terra, nella galleria interna. Uno stipendio dignitoso che insieme alla disponibilità di un alloggio ha permesso a lui e alla sua famiglia, di costruirsi, una nuova vita.



Pur in un contesto difficile che grazie a lui e al suo dichiaratamente stretto rapporto di fiducia e collaborazione con le forze dell'ordine, iniziò, appunto, a migliorare. Salah, in questi anni, ha contribuito al ritorno di condizioni migliori di sicurezza e di decoro. Godendo della fiducia degli amministratori che dopo un periodo di prova gli confermarono un contratto stabile. Salah ha generato fiducia e rispetto, esigendo il rispetto delle regole e, agendo, con carattere fermo ed una stazza fisica imponente, anche rispetto alle condizioni più difficili. Nei confronti di inquilini ed ospiti particolari, da sempre in gran parte stranieri, arrivando a fare da filtro, mediatore, e in alcuni casi anche da garante, rispetto alla presenza di alcuni inquilini nel rapporto con le proprietà. In sostanza le condizioni, al Lambda, migliorarono, il degrado si ridusse insieme all'illegalità anche grazie alla sua presenza e alla sua azione. Fino a tre anni fa. Quando emergenza Covide conseguente crisi lavorativa ed economica hanno nuovamente incrementato il degrado sociale e strutturale del comparto. Facendo precipitare l'intero complesso in una nuova crisi. Che si è ripercossa direttamente anche su Salah e la sua famiglia. Lavori edili e di ristrurrazione iniziati e abbandonati che Salah ha segnalato e contestato, ma soprattutto il caro energia. Chiave di volta, in peggio, del tutto. In uno stabile come questo dove alcuni fa era stato eliminato il riscaldamento a gas per spostarsi sull'energia elettrica, con l'installazione di pompe di calore, non accompagnate da una contestuale riqualificazione energetica dello stabile che ne ottimizzasse il funzionamento (infissi, coibentazione, ecc).... negli alloggi la situazione è precipitata. Molti inquilini, soprattutto di fronte a bollette raddoppiate o triplicate anche di 600 o 800 euro a bimestre, hanno smesso di utilizzare le pompe di calore (insufficienti per asciugare e riscaldare appartamenti dove gli infissi sono quelli degli anni '80 nonostante i consumi e le spese esorbitanti), rimediando con stufette cataliche a gas. Bombole utilizzate anche per la cottura dei cibi. Una situazione oltre che non più consentita, di potenziale e diffusa pericolosità. Che allo stesso tempo ha generato l'esplosione di umidità insostenibili all'interno di appartamenti. Accompagnati da Salah e accolti da alcuni inquilini ne abbiamo visitati alcuni, riportati in foto. Situazione disastrosa. Bombole di gas sparse, stufette a gas, ovunque. Muri anneriti da fumi che impregnano l'umidità che avvolge tutte le pareti. Diversi ammettono di avere smesso di pagare affitto. 'Qui - ci dicono - o si pagano le bollette pregresse o non si mangia e non si paga l'affitto. 'Non pagherò fino a quando questo appartamento tornerà vivibile, così non lo è' - afferma un giovane tunisino, da anni in Italia con lavoro precario da circa 1000 euro al mese che fino a un anno fa gli consentiva di vivere e ora non più.

Di fronte a questa situazione, Salah segnala e denuncia tutto. Alle autorità. Anche rispetto ad una aggressione ricevuta da alcuni spacciatori che aveva allontanato. Ci mostra le denunce in cui si cita anche l'utilizzo delle bombole e di una situazione di potenziale pericolosità e di degrado, anche strutturale. Che provocano infilltrazione e distacco di calcinacci. E per lui inizia l'incubo. Minacce e ritorsioni che si riflettono direttamente anche nella richiesta,in assemblea, di mettere fine al suo rapporto di lavoro.

Mentre la situazione continua a peggiorare, fino ad oggi. Tra i problemi segnalati c'è anche la rottura del cancello automatico, sempre aperto, che rende facile l'accesso e il mancato ripristino dell'impianto di videosorveglianza interno, non funzionante da mesi. Due sere fa l'ennesima aggressione al termine di una rissa tra stranieri, con un ferito all'ospedale. In settimana si sono moltiplicati anche i bivacchi. Spacciatori e senza fissa dimora utilizzano gli spazi comuni, già trasformati in discarica, come bivacchi di fortuna. Alcuni hanno addirittura portato materassi. a lì l'accesso al parco Ferrari è comodissimo. Piazza di spaccio a due passi. Salah è esasperato e chiede aiuto. Che, auspichiamo, possa presto arrivare.

Gianni Galeotti