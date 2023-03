Lapam: 'Aumento della sporcizia per le vie di Modena è inaccettabile'

Rimangono aperte perplessità sugli orari della raccolta che dovranno essere fugate in breve tempo. È necessario che si trovino soluzioni che vadano incontro il più possibile alle esigenze di tutte le attività».Lapam Zona di Modena richiama alle proprie responsabilità cittadini, imprese e l’ente gestore e fa una proposta concreta: «Occorre far sì che la modalità di raccolta “mista” che vige in questo momento di passaggio non cessi nel breve periodo, ma prosegua fintanto che il nuovo sistema non si sia consolidato e non sia entrato nelle abitudini di tutti, cittadini e imprese. Di certo su un unico punto siamo tutti d'accordo, sappiamo bene che aumentare la raccolta differenziata rappresenta un obiettivo molto importante, non è sicuramente questo che mettiamo in discussione. Così come è chiaro che tutti, nessuno escluso, devono avere a cuore la pulizia della città: ebbene in primis questo compito tocca a chi deve gestire questo passaggio delicato che non può avere come effetto collaterale un inaccettabile aumento della sporcizia per le vie di Modena».