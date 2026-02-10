Lavoro: da Unimore assistente IA pe individuare il profilo giusto

Con un evento pubblico al Tecnopolo di Modena Unimore ha presentato il progetto SPUIA - Smart Placement Unimore-IA, realizzato grazie ai fondi europei della Regione Emilia Romagna e con il contributo del Consorzio Almalaurea, pensato per favorire l’incontro tra domanda e offerta di talenti nel mercato del lavoro regionale.Alla base del progetto c’è un innovativo assistente virtuale basato sull'Intelligenza Artificiale, progettato per supportare le imprese nell’individuazione dei profili più coerenti con i propri fabbisogni professionali, anche quando non è immediatamente chiaro quale percorso di studi sia il più adatto. Lo strumento consente di valorizzare competenze e profili dei laureati e delle laureate Unimore ed è integrato con il sistema di placement AlmaLaurea, permettendo la pubblicazione mirata di annunci e l’accesso ai curriculum di potenziali candidati laureati Unimore.'Il progetto SPUIA ha l'obiettivo di trasformare il processo di placement, riducendo il disallineamento tra competenze accademiche e richieste del mercato del lavoro attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Attraverso il matching tra corsi di laurea, studenti e opportunità professionali, vogliamo sviluppare una nuova relazione di dialogo tra Unimore e il tessuto produttivo per migliorare l'occupabilità dei nostri studenti e i processi di innovazione delle aziende del territorio' – ha commentato il Prof. Bernardo Balboni, Delegato della Rettrice per l’Orientamento in Uscita e il Placement.Dopo l’introduzioneal progetto del dott. Paolo Grasso, Direttore del Servizio studenti Unimore, la Rettrice Rita Cucchiara ha illustrato il ruolo delle tecnologie digitali e dell’informazione nella valorizzazione delle alte competenze, evidenziando le opportunità offerte dall’innovazione per studenti, laureati e sistema produttivo.A seguire il dott. Roberto Ricci Mingani, Direttore Generale della Direzione Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese della Regione Emilia Romagna, ha presentato le politiche regionali dedicate ai talenti e il raccordo tra università e sistema produttivo mentre la dott.ssa Paola Nicastro, Presidente di Sviluppo Lavoro Italia, ha proseguito offrendo una panoramica sulle relazioni tra Labour Market Intelligence, intelligenza artificiale e politiche del lavoro, evidenziando come l’analisi dei dati e le nuove tecnologie possano supportare decisioni più efficaci per l’occupazione e lo sviluppo dei territori.L’incontro ha visto poi l’intervento della prof.ssa Monia Montorsi, Vicerettrice con delega alla comunità studentesca, orientamento e diritto allo studio, che ha approfondito il tema dell’orientamento, del diritto allo studio e del placement come infrastruttura strategica per l’Ateneo, sottolineando l’importanza di servizi integrati a supporto del percorso formativo e professionale di studenti e studentesse. Dopo di lei il Prof. Fabrizio Patriarca, responsabile del progetto, ha offerto al pubblico una dimostrazione dell’Assistente Virtuale SPUIA, mostrando concretamente come lo strumento supporta studenti, laureati e imprese nei processi di orientamento e placement.A chiuderel’evento sono stati gli interventi dell’ing. Alberto Leone del Consorzio Almalaurea che ha illustrato l’integrazione di SPUIA nel portale AlmaLaurea per le imprese e quelli di Sandro Cacciamani e Alessandro Furlati di Ex Machina Italia che hanno dato spiegazioni dettagliate sul cuore tecnologico della piattaforma e sul suo funzionamento.