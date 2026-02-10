Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Lavoro: da Unimore assistente IA pe individuare il profilo giusto

Presentato questa mattina al Tecnopolo il progetto SPUIA, pensato per favorire l’incontro tra domanda e offerta di talenti nel mercato del lavoro regionale

Con un evento pubblico al Tecnopolo di Modena Unimore ha presentato il progetto SPUIA - Smart Placement Unimore-IA, realizzato grazie ai fondi europei della Regione Emilia Romagna e con il contributo del Consorzio Almalaurea, pensato per favorire l’incontro tra domanda e offerta di talenti nel mercato del lavoro regionale.


Alla base del progetto c’è un innovativo assistente virtuale basato sull'Intelligenza Artificiale, progettato per supportare le imprese nell’individuazione dei profili più coerenti con i propri fabbisogni professionali, anche quando non è immediatamente chiaro quale percorso di studi sia il più adatto. Lo strumento consente di valorizzare competenze e profili dei laureati e delle laureate Unimore ed è integrato con il sistema di placement AlmaLaurea, permettendo la pubblicazione mirata di annunci e l’accesso ai curriculum di potenziali candidati laureati Unimore.

'Il progetto SPUIA ha l'obiettivo di trasformare il processo di placement, riducendo il disallineamento tra competenze accademiche e richieste del mercato del lavoro attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Attraverso il matching tra corsi di laurea, studenti e opportunità professionali, vogliamo sviluppare una nuova relazione di dialogo tra Unimore e il tessuto produttivo per migliorare l'occupabilità dei nostri studenti e i processi di innovazione delle aziende del territorio' – ha commentato il Prof. Bernardo Balboni, Delegato della Rettrice per l’Orientamento in Uscita e il Placement.


Dopo l'introduzione
al progetto del dott. Paolo Grasso, Direttore del Servizio studenti Unimore, la Rettrice Rita Cucchiara ha illustrato il ruolo delle tecnologie digitali e dell’informazione nella valorizzazione delle alte competenze, evidenziando le opportunità offerte dall’innovazione per studenti, laureati e sistema produttivo.

A seguire il dott. Roberto Ricci Mingani, Direttore Generale della Direzione Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese della Regione Emilia Romagna, ha presentato le politiche regionali dedicate ai talenti e il raccordo tra università e sistema produttivo mentre la dott.ssa Paola Nicastro, Presidente di Sviluppo Lavoro Italia, ha proseguito offrendo una panoramica sulle relazioni tra Labour Market Intelligence, intelligenza artificiale e politiche del lavoro, evidenziando come l’analisi dei dati e le nuove tecnologie possano supportare decisioni più efficaci per l’occupazione e lo sviluppo dei territori.


L’incontro ha visto poi l’intervento della prof.ssa Monia Montorsi, Vicerettrice con delega alla comunità studentesca, orientamento e diritto allo studio, che ha approfondito il tema dell’orientamento, del diritto allo studio e del placement come infrastruttura strategica per l’Ateneo, sottolineando l’importanza di servizi integrati a supporto del percorso formativo e professionale di studenti e studentesse. Dopo di lei il Prof. Fabrizio Patriarca, responsabile del progetto, ha offerto al pubblico una dimostrazione dell’Assistente Virtuale SPUIA, mostrando concretamente come lo strumento supporta studenti, laureati e imprese nei processi di orientamento e placement.

A chiudere
l’evento sono stati gli interventi dell’ing. Alberto Leone del Consorzio Almalaurea che ha illustrato l’integrazione di SPUIA nel portale AlmaLaurea per le imprese e quelli di Sandro Cacciamani e Alessandro Furlati di Ex Machina Italia che hanno dato spiegazioni dettagliate sul cuore tecnologico della piattaforma e sul suo funzionamento.

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995.   

