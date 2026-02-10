Lavoro: da Unimore assistente IA pe individuare il profilo giusto

Alla base del progetto c’è un innovativo assistente virtuale basato sull'Intelligenza Artificiale, progettato per supportare le imprese nell’individuazione dei profili più coerenti con i propri fabbisogni professionali, anche quando non è immediatamente chiaro quale percorso di studi sia il più adatto. Lo strumento consente di valorizzare competenze e profili dei laureati e delle laureate Unimore ed è integrato con il sistema di placement AlmaLaurea, permettendo la pubblicazione mirata di annunci e l’accesso ai curriculum di potenziali candidati laureati Unimore.'Il progetto SPUIA ha l'obiettivo di trasformare il processo di placement, riducendo il disallineamento tra competenze accademiche e richieste del mercato del lavoro attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Attraverso il matching tra corsi di laurea, studenti e opportunità professionali, vogliamo sviluppare una nuova relazione di dialogo tra Unimore e il tessuto produttivo per migliorare l'occupabilità dei nostri studenti e i processi di innovazione delle aziende del territorio' – ha commentato il Prof. Bernardo Balboni, Delegato della Rettrice per l’Orientamento in Uscita e il Placement.
L’incontro ha visto poi l’intervento della prof.ssa Monia Montorsi, Vicerettrice con delega alla comunità studentesca, orientamento e diritto allo studio, che ha approfondito il tema dell’orientamento, del diritto allo studio e del placement come infrastruttura strategica per l’Ateneo, sottolineando l’importanza di servizi integrati a supporto del percorso formativo e professionale di studenti e studentesse. Dopo di lei il Prof. Fabrizio Patriarca, responsabile del progetto, ha offerto al pubblico una dimostrazione dell’Assistente Virtuale SPUIA, mostrando concretamente come lo strumento supporta studenti, laureati e imprese nei processi di orientamento e placement.A chiudere